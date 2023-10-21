«Аль-Иттифак» собирается предложить Лингарду предварительный контракт на 2024 год

Саудовский «Аль-Иттифак» собирается предложить предварительный контракт 30-летнему английскому полузащитнику Джесси Лингарду на 2024 год. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, «Аль-Иттифак» хочет предложить такой контракт, потому что состав укомплектован до января 2024 года. Главный тренер клуба Стивен Джеррард очень заинтересован в Лингарде, поскольку тот тренировался в «Аль-Иттифаке» на высшем уровне. Звёзды команды Джордан Хендерсон и Жоржиньо Вейналдум поддерживают Джеррарда в желании подписать Джесси. Скоро Лингард примет окончательное решение.

Летом Лингард тренировался вместе с лондонским «Вест Хэмом», за который спортсмен выступал с января по май 2021 года. Прошлый сезон он провёл в составе клуба «Ноттингем Форест», где в 20 матчах отметился двумя забитыми мячами и отдал две результативные передачи. Бóльшая часть карьеры Лингарда прошла в «Манчестер Юнайтед».