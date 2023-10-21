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«Любовь окрыляет». Евгений Морозов — о прогрессе Наира Тикнизяна

«Любовь окрыляет». Евгений Морозов — о прогрессе Наира Тикнизяна
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Защитник московского «Локомотива Евгений Морозов высказался о прогрессе одноклубника Наира Тикнизяна.

«Возможно, возлюбленная ему помогает (улыбается). Он её встретил, влюбился, это дало новый порыв. Как говорят, любовь окрыляет. Видно, что это пошло ему на пользу», — приводит слова Морозова «РБ Спорт».

Напомним, ранее Наир Тикнизян сделал предложение телеведущей Яне Ромашкиной.

В текущем сезоне чемпионата России 24-летний Наир Тикнизяен провёл 10 матчей, в которых забил четыре мяча и оформил одну голевую передачу. Также на счету защитника пять игр в Фонбет Кубке России, один гол и две результативные передачи.

«Локомотив» занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 19 очков за 11 матчей. Лидирует «Краснодар» (27).

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