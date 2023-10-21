Червиченко: заявление Матыцина? Иногда чиновники поражают своей оторванностью от мира

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко высказался о возможном включении белорусских клубов в чемпионат России. Ранее об этом заявил министр спорта РФ Олег Матыцин.

«Заявление Матыцина? Иногда чиновники поражают своей оторванностью от мира. Думаешь, что все рекорды уже побиты, дальше пикировать некуда — а тут они делают новый эффектный пируэт, и оказывается, что ещё не всё дно пробито. Я недавно с удивлением обнаружил, что белорусы продолжают выступать в отборах на Евро, хоть и на нейтральных полях. И что, теперь господин Матыцин предлагает белорусам тоже лишиться такой возможности, участвуя в наших чемпионатах? Предложение какое-то довольно странное. Либо человек абсолютно замкнут в пространстве и вообще не понимает, то происходит на свете, либо диагноз ещё печальнее.

Я не против такого формата, как в КХЛ. Но если мы говорим о футболе, то я совершенно не понимаю, для чего белорусским командам участвовать в наших соревнованиях. Какие есть плюсы, кроме денежных? К тому же белорусским командам будет очень весело прокатиться куда-нибудь на Дальний Восток, если команда оттуда выйдет в Премьер-Лигу. Даже из Калининграда лететь туда — то ещё удовольствие. Так же и из Беларуси. Такое ощущение, что наши чиновники делают заявления для Comedy Club», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.