«Байер» переиграл «Вольфсбург» и идёт на первом месте. «Штутгарт» разгромил «Унион»

Завершились два матча 8-го тура чемпионата Германии. В одном из них «Штутгарт» на выезде разгромил берлинский «Унион» — 3:0.
Первым голом в матче отметился нападающий «швабов» Серу Гирасси. Это уже 14-й мяч гвинейца в Бундеслиге. В концовке матча «Штутгарт» увеличил своё преимущество благодаря голам Силаса Мвупа и Дениза Ундава.
В турнирной таблице чемпионата Германии «Штутгарт» занимает второе место, набрав 21 очко после восьми туров. «Унион» располагается на 14-й строчке. Берлинская команда набрала шесть очков.
Ещё в одном матче 8-го тура «Байер» на выезде сумел добыть победу в игре с «Вольфсбургом» — 2:1.
«Аспириновые» вышли вперёд уже на 13-й минуте — отличился Жереми Фримпонг. Однако ещё до перерыва защитник хозяев Максанс Лакруа сравнял счёт. И всё-таки «Байер» сумел вырвать победу благодаря голу Алехандро Гримальдо на 62-й минуте.
Таким образом, подопечные Хаби Алонсо занимают первую строчку таблицы Бундеслиги, набрав после восьми игр 22 очка. «Вольфсбург» идёт на девятом месте, имея в активе 12 очков.
- 21 октября 2023
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