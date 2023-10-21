Форвард «Штутгарта» Гирасси забил 14 голов в восьми турах Бундеслиги

Нападающий «Штутгарта» Серу Гирасси отметился голом в матче 9-го тура чемпионата Германии с берлинским «Унионом». Таким образом, форвард забил свой 14-й мяч в восьми турах Бундеслиги.

Гирасси — первый игрок в истории чемпионата Германии, забивший так много голов после первых восьми туров сезона. Нападающий «Штутгарта» превзошёл рекорд экс-нападающего «Баварии», ныне форварда «Барселоны» Роберта Левандовского. Поляк в сезоне-2020/2021 в восьми стартовых турах чемпионата Германии забил 11 раз.

В первых восьми турах в топ-5 европейских чемпионатов в XXI веке больше Гирасси забивал только нападающий «Реала» Криштиану Роналду, ныне выступающий за саудовский «Аль-Наср». В сезоне-2014/2015 португалец поразил ворота соперников 15 раз.

Гирасси выступает за «Штутгарт» с 2022 года. В прошлом сезоне форвард провёл за «швабов» 28 матчей во всех турнирах, в которых отметился 14 голами и двумя результативными передачами. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 14 млн.

Ранее сообщалось об интересе к гвинейскому форварду со стороны «Вест Хэма» и «Брентфорда».