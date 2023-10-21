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Гари Невилл — о смерти Чарльтона: покойся с миром, величайший английский футболист

Гари Невилл — о смерти Чарльтона: покойся с миром, величайший английский футболист
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Экс-защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл высказался об информации о смерти легендарного футболиста манкунианцев Бобби Чарльтона.

«Очень печально слышать новости о сэре Бобби Чарльтоне. Величайший английский футболист и величайший посол «Манчестер Юнайтед». Чемпион на поле и за его пределами. Малыш Басби, который проложил путь в «Юнайтед» для всех. Покойся с миром, сэр Бобби», — написал Невилл в своём аккаунте в соцсети Х (ранее Twitter).

Сэр Бобби считается одним из лучших футболистов в истории Англии. Он является чемпионом мира 1966 года, а также обладателем Кубка чемпионов 1968 года в составе «Манчестер Юнайтед». Помимо этого, легендарный английский футболист является обладателем «Золотого мяча» 1966 года. Чарльтон также был одним из выживших в Мюнхенской авиакатастрофе 1958 года, в которой погибли игроки и тренерский штаб «Манчестер Юнайтед».

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