Ивич — перед матчем с «Балтикой»: первые игры после перерыва на сборные самые сложные

Главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич заявил, что матч с калининградской «Балтикой» будет одним из самых сложных, так как многие футболисты только что вернулись из расположения национальных команд.

«Спасибо за трофей лучшему тренеру сентября, он принадлежит игрокам, тренерскому составу и другим работникам клуба «Краснодар», без которых я бы не смог получить этот приз.

Что могу сказать о предстоящей игре с «Балтикой»? Конечно, первый матч после перерыва непростой, это одна из самых сложных игр. У нас футболисты уезжали в разные страны, некоторые в латинскую Америку и вернулись буквально вчера. Для каждого тренера это головная боль — подготавливать игроков, так как у футболистов не было особо времени отдохнуть.

«Балтика» хорошо играет не только дома, но и на выезде. У них молодой тренер. Ожидаю, что игра будет непростой. Конечно, я хочу победить, для этого нам нужно будет бороться все 90 минут и выложиться на все 100%», — сказал Ивич в эфире «Матч ТВ».

На данный момент «Краснодар» идёт на первом месте в чемпионате России, набрав после 11 туров 27 очков.