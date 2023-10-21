Тренер «Динамо» Личка высказался о ситуации с отстранением Макарова от тренировок

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка прокомментировал ситуацию с отстранением полузащитника бело-голубых Дениса Макарова от тренировок с основным составом команды.

«Макаров написал мне в 8:30 и спросил: «Марцел, когда я могу прийти?» Мы пообщались с ним как друзья. Я сказал ему своё мнение, почему так сделал. Я сказал ему одну вещь, которая мне не понравилась в игре. Сегодня он провёл 45 минут и сыграл хорошо. Хочется видеть таких игроков и такое желание всегда», — передаёт слова Лички корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Напомним, ранее появилась информация, что тренерский штаб «Динамо» временно отстранил полузащитника от работы с первой командой. Отмечалось, что решение о дальнейшей судьбе игрока будет принято после диалога с главным тренером «Динамо» Марцелом Личкой. После этого Личка опроверг данную информацию. Представитель Макарова же заявил, что у игрока возникли проблемы со здоровьем.