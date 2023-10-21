Игрок «Динамо» Лаксальт высказался об игре на позиции опорного полузащитника

Левый защитник московского «Динамо» Диего Лаксальт высказался об игре на позиции опорного полузащитника в матче 12-го тура чемпионата России с «Локомотивом» (0:0).

«Получилось, что я выпал на три недели. Сейчас я рад, что вернулся. Сегодня была достаточно сложная игра, приходилось непросто, отдали много сил. Рад вернуться снова на поле после травмы. Я себя хорошо чувствую и здоров.

За последние семь лет я вспомнил свои истоки, когда я начинал, был опыт игры на этой позиции. В текущей ситуации я закрываю эту позицию и выполняю требования, которые просят. Я играю именно опорником», — передаёт слова Лаксальта корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Напомним, после данного матча «Локомотив» занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 20 очков после 12 матчей. «Динамо» находится на восьмой строчке, заработав 18 очков. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет «Краснодар» (27).

В следующем, 13-м туре «Локомотив» встретится с «Ростовом», а «Динамо» с «Уралом».