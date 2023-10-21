Марцел Личка объяснил, почему решил передвинуть Диего Лаксальта в центр поля

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка высказался о своём решении поставить левого защитника Диего Лаксальта в центр поля в матче 12-го тура с «Локомотивом» (0:0).

«Диего, когда играл в Италии, играл там и опорного. Бывало, что он играл ещё выше. Мне это сказали Бувач и Гафин, что он может играть на этой позиции. После матча с «Краснодаром» я подошёл к Диего и спросил — хочет ли он вернуться на эту позицию. У него горели глаза, и он хотел вернуться на эту позицию, так как там больше встречи с мячом. Диего хорошо видит поле и играет в касание. Диего для меня важен», — передаёт слова Лички корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Напомним, после данного матча «Локомотив» занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 20 очков после 12 матчей. «Динамо» находится на восьмой строчке, заработав 18 очков. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет «Краснодар» (27).

В следующем, 13-м туре «Локомотив» встретится с «Ростовом», а «Динамо» с «Уралом».