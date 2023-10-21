Лаксальт: меньше голов после ухода Захаряна? У нас много игроков, которые опасны в атаке

Защитник московского «Динамо» Диего Лаксальт после матча 12-го тура с «Локомотивом» (0:0) высказался о снижении результативности своей команды.

«Меньше голов из-за ухода Захаряна? Команда располагает достаточно большим пулом игроков, которые опасны в атаке. Голы не заставят себя долго ждать. Это тот момент, над которым мы работаем. Я верю, что уже в следующем матче мы сможем себя проявить и порадовать забитыми мячами», — передаёт слова Лаксальта корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Напомним, после данного матча «Локомотив» занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 20 очков после 12 матчей. «Динамо» находится на восьмой строчке, заработав 18 очков. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет «Краснодар» (27).