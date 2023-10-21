Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео
Показать ещё Все новости
Все новости
Сельта — Атлетико Мадрид. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Лаксальт: меньше голов после ухода Захаряна? У нас много игроков, которые опасны в атаке

Лаксальт: меньше голов после ухода Захаряна? У нас много игроков, которые опасны в атаке
Аудио-версия:
Комментарии

Защитник московского «Динамо» Диего Лаксальт после матча 12-го тура с «Локомотивом» (0:0) высказался о снижении результативности своей команды.

«Меньше голов из-за ухода Захаряна? Команда располагает достаточно большим пулом игроков, которые опасны в атаке. Голы не заставят себя долго ждать. Это тот момент, над которым мы работаем. Я верю, что уже в следующем матче мы сможем себя проявить и порадовать забитыми мячами», — передаёт слова Лаксальта корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Напомним, после данного матча «Локомотив» занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 20 очков после 12 матчей. «Динамо» находится на восьмой строчке, заработав 18 очков. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет «Краснодар» (27).

Материалы по теме
Лаксальт ответил, ощущают ли игроки «Динамо» давление после серии без побед
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android