«Ничья с «Краснодаром» — большой успех для «Балтики», — защитник Кузьмин

Защитник «Балтики» Максим Кузьмин высказался о ничьей с «Краснодаром» (2:2) в игре 12-го тура чемпионата России. Игрока калининградцев признали лучшим футболистом матча.

«Конечно, я доволен собой. С моей точки зрения, мы сегодня были достойны большего. Но с такой командой ничья — большой успех для нас. «Краснодар» — качественная команда, у нас всё получалось, но где‑то не повезло, хотя сыграли хорошо. В любом случае, ничья — успех для нас», — сказал Кузьмин в эфире «Матч ТВ».

После 12 матчей РПЛ «Краснодар» располагается на первой строчке с 28 очками. «Балтика» находится на 13-м месте с 11 очками. В следующем туре чемпионата России калининградцы в гостях встретятся с казанским «Рубином». Игра состоится в пятницу, 27 октября.