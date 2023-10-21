Форвард ЦСКА Чалов опубликовал эмодзи с жестом Махачева после его победы над Волкановски

Нападающий ЦСКА и сборной России Фёдор Чалов отреагировал на победу чемпиона в лёгком весе Ислама Махачева (24-1) над чемпионом полулёгкого веса Алексом Волкановски (26-2) на UFC 294 в Абу-Даби. Напомним, Махачев поймал соперника хай-киком и потряс его. Волкановски упал около сетки, и после непродолжительного добивания рефери остановил поединок.

Чалов опубликовал пост с тремя эмодзи с пальцем у рта. Именно такой жест показал Махачев после победы над Волкановски.

Напомним, в середине раунда бойцы вошли в клинч и отметились результативными попаданиями, после чего Махачев перехватил инициативу и пошёл вперёд, поймав соперника хай-киком, и потряс его. Волкановски упал около сетки, и после непродолжительного добивания рефери остановил поединок.