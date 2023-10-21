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«Динамо» выложило фото Яшина с Чарльтоном и почтило память английского футболиста

«Динамо» выложило фото Яшина с Чарльтоном и почтило память английского футболиста
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Московское «Динамо» выложило совместное фото легенды динамовцев Льва Яшина с сэром Боббом Чарльтоном и почтило память английского футболиста.

«Сегодня не стало Бобби Чарльтона.

Сэр Роберт и Лев Иванович встречались друг с другом на поле, а в жизни были хорошими приятелями.

Светлая память легенде английского и мирового футбола», — сообщает пресс-служба клуба.

Сэр Бобби считается одним из лучших футболистов в истории Англии. Он является чемпионом мира 1966 года, а также обладателем Кубка чемпионов 1968 года в составе «Манчестер Юнайтед». Помимо этого, легендарный английский футболист является обладателем «Золотого мяча» 1966 года. Чарльтон также был одним из выживших в Мюнхенской авиакатастрофе 1958 года, в которой погибли игроки и тренерский штаб «Манчестер Юнайтед».

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