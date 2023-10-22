Лилиан Тюрам — о деле Галтье: темнокожие молчат, потому что их слова обернутся против них

Бывший игрок «Ювентуса» Лилиан Тюрам заявил, что в деле экс-тренера «ПСЖ» Кристофа Галтье многие темнокожие молчат, потому что их слова могут обернуться против них.

«Я думаю, что в клубе есть люди, которые точно знают, что произошло. Думаю, что эти люди должны говорить, чтобы прояснить всё, что мы слышим. Меня это очень трогает, меня беспокоит то, что заинтересованные люди не говорят, чтобы правда вышла наружу.

Игроки «Ниццы», которыми тогда командовал Галтье, никогда не комментировали обвинения в адрес тренера, ограничиваясь намёками, как Дидье Дигар. Заслушанный следователями никогда не высказывался по существу дела, проявляя единственную уверенность, «что судебная истина выйдет наружу».

Слова молодого чернокожего или молодого североафриканца потенциально могут обернуться против него. Это проблема, которая выходит, опять же, за рамки футбола. Слишком много белых людей из-за своих предрассудков систематически подозревают нас во лжи, когда мы осуждаем расизм», — приводит слова Тюрама RMC Sport.

Дело Галтье вызвало переполох в футбольном мире. Оно вспыхнуло в 2022 году после того, как французскому тренеру приписали расистские высказывания: «В нашей команде слишком много чернокожих и мусульман». Галтье отрицал, что делал подобные комментарии.

15 декабря французский специалист предстанет перед уголовным судом Ниццы за моральное преследование и дискриминацию, наказуемые тремя годами тюремного заключения и штрафом € 45 тысяч.