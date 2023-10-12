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Экс-тренер «ПСЖ» Кристоф Галтье возглавил катарский «Аль-Духаиль»

Экс-тренер «ПСЖ» Кристоф Галтье возглавил катарский «Аль-Духаиль»
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Бывший наставник «ПСЖ», «Ниццы» и «Лилля» Кристоф Галтье стал тренером «Аль-Духаиля». Об этом сообщает пресс-служба катарского клуба.

Контракт с французским специалистом был заключён на два года с возможностью продления ещё на один сезон.

Фото: «Аль-Духаиль»

Последним местом работы Галтье был «ПСЖ». Специалист возглавлял французский клуб с 5 июля 2022 года. Под его руководством парижане выиграли свой 11-й титул в Лиге 1. В 1/8 финала Лиги чемпионов «ПСЖ» вылетел от «Баварии», так и не сумев завоевать заветный трофей.

Ранее в клубы из чемпионата Катара перешли такие футболисты «ПСЖ», как защитник Абду Диалло («Аль-Араби»), а также хавбеки Юлиан Дракслер («Аль-Ахли») и Марко Верратти («Аль-Араби»)

Недавно сообщалось об интересе к Галтье со стороны «Наполи».

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