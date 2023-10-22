Сильянов: «Локомотив» играет достаточно хорошо, чтобы находиться в тройке РПЛ

Защитник московского «Локомотива» Александр Сильянов поделился мнением о текущей форме клуба.

«Мы идём на третьем месте не сверх своих возможностей. Думаю, так и должны. Считаю, что «Локомотив» играет достаточно хорошо, чтобы находиться в тройке», — сказал Сильянов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги 22-летний Александр Сильянов провёл семь матчей. Также на счету защитника три игры в Фонбет Кубке России. Результативными действиями футболист не отметился.

«Локомотив» располагается на третьей позиции турнирной таблицы чемпионата России по футболу, набрав 20 очков после 12 проведённых матчей. Вчера, 21 октября, железнодорожники сыграли вничью с московским «Динамо» (0:0).