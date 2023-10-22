Александр Сильянов оценил игру за сборную России в матчах с Камеруном и Кенией

Защитник московского «Локомотива» и сборной России Александр Сильянов высказался об октябрьском тренировочном сборе национальной команды. В октябре сборная России провела два товарищеских матча: с Камеруном (1:0) дома и с Кенией (2:2) в Турции. Во второй встрече Сильянов отметился голевой передачей.

«Для меня прошедший сбор национальной команды был хорошим. Хороший матч с Камеруном, с Кенией тоже вышел и отдал голевую. Поэтому для меня всё хорошо», — сказал Сильянов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги 22-летний Александр Сильянов провёл семь матчей. Также на счету защитника три игры в Фонбет Кубке России. Результативными действиями футболист не отметился.