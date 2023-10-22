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Определилась турнирная сетка плей-офф MLS

Определилась турнирная сетка плей-офф MLS
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Сегодня, 22 октября, завершился регулярный чемпионат MLS. Определились все участники уайлд-кард и плей-офф.

Матчи уайлд-кард состоятся 26 октября. В Восточной конференции встретятся «Нью-Йорк Ред Буллз» и «Шарлотт», в Западной конференции — «Спортинг Канзас-Сити» и «Сан-Хосе Эртквейкс».

Сетка первого раунда плей-офф MLS

Восточная конференция
«Цинциннати» — «Нью-Йорк Ред Буллз»/«Шарлотт»
«Коламбус Крю» — «Атланта Юнайтед»
«Филадельфия Юнион» — «Нью-Инглэнд Революшн»
«Орландо Сити» — «Нэшвилл»

Западная конференция
«Сент-Луис Сити» — «Спортинг Канзас-Сити»/«Сан-Хосе Эртквейкс»
«Лос-Анджелес» — «Ванкувер Уайткэпс»
«Хьюстон Динамо» — «Реал Солт-Лейк»
«Сиэтл Саундерс» — «Даллас»

Матчи первого раунда пройдут до двух побед.

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