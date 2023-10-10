«Интер Майами» всё же пролетел мимо плей-офф МЛС — отсюда и пауза. Правда, камбэка в «Барсу» всё равно не будет.

Месси останется без футбола на четыре месяца. И это шанс снова сыграть против Роналду

«Интер Майами» окончательно потерял шансы на выход в плей-офф МЛС — команда проиграла «Цинциннати» со счётом 0:1, и ей не помог даже Лионель Месси, который наконец вернулся. Лео вышел на замену на 55-й минуте и сразу же нанёс удар, однако мяч пролетел выше ворот. Уже в добавленное время он со штрафного пытался сравнять счёт, но и в этот раз не вышло.

«Мои ожидания заключались в том, чтобы построить клуб и выйти в плей-офф, — заключил главный тренер «Майами» Херардо Мартино после матча. — Что касается травмы Месси, с ним всё в порядке, никаких проблем нет. Очевидно, поскольку он в последнее время не играл, ему не хватало ритма. Вот почему он сыграл 35 минут».

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Для клуба сезон завершится 21 октября — последние два матча «Интер» проведёт с «Шарлотт» дома и на выезде. Следующий розыгрыш стартует только в марте, поэтому у Мартино будет достаточно времени, чтобы перестроить команду и всё же достигнуть желаемого уже в новом сезоне. Самая главная задача главного тренера — выстроить игру таким образом, чтобы она и с Месси, и без него была чёткой, с идеей и с минимумом ошибок.

Лео, безусловно, окрылил «Интер Майами», перевернув игру команды настолько, что появились и первый трофей, и даже надежды на плей-офф — ни о том, ни о другом ещё весной никто даже и не думал. С приходом аргентинца всё изменилось, и теперь непопадание в стыки воспринимается не как должное, а как упущенная возможность.

Тата Мартино главный тренер «Интер Майами» «Я доволен тем, что мы сделали. С того момента, как возглавил команду, я всегда думал, что эти шесть месяцев будут посвящены тому, чтобы придать ей некоторую форму, подготовить к 2024 году. Мы выиграли трофей, что 26 из 28 команд не сделают в этом сезоне. И у нас был шанс выйти в плей-офф, о чём три месяца назад было невозможно подумать. Поэтому я доволен тем, как мы соревновались».

Когда Месси выпал, всё начало рассыпаться. И продолжает сыпаться сейчас. На фоне слухов, что на время долгого перерыва (а после отборочных матчей сборной в ноябре Лео не будет играть до марта) он может уйти в краткосрочную аренду, вопрос подготовки «Интера» к следующему сезону становится сложным.

Правда, Мартино вообще не в курсе, что Месси может уйти в «Барселону». «Может быть, он поедет отдохнуть? Может быть, он собирается посетить Барселону. Кроме этого, я больше ничего не знаю», — сказал тренер.

Лионель Месси разговаривает с Серхио Бускетсом Фото: Megan Briggs/Getty Images

Впрочем, такой вариант и правда маловероятен. Mundo Deportivo написал, что сделка с «Барселоной» заключена не будет, поскольку клуб продолжает работать в условиях ограниченного бюджета, а на зимнее трансферное окно у них есть планы на несколько подписаний, и Месси в эти планы не входит. «Барса» планирует зарегистрировать Витора Роке, а на это нужен зарплатный бюджет. Даже если Лео согласится на существенное понижение, клуб всё равно вряд ли потянет и его, и нескольких новичков.

Но у Месси есть ещё одна опция. По информации Sport.es, Лео может укатить в Саудовскую Аравию на время паузы. Речь про всю ту же аренду. С одной стороны, жаль, что не Европа, а с другой — есть вероятность, что мы вновь увидим противостояние аргентинца с Криштиану Роналду. В последний раз легенды встречались на поле в выставочном матче «ПСЖ» со сборной Эр-Рияда в январе 2023-го.

Если перехода не случится, Месси должен будет присоединиться к сборам «Интера» в январе. Вероятно, команда в начале года проведёт серию товарищеских матчей.

Следующий сезон потенциально может начаться немного раньше. Есть вероятность, что в это межсезонье Высшая футбольная лига проголосует за новое правило — всё же не играть матчи чемпионата во время перерывов на сборную. Из-за этого сезон может начаться раньше (в конце февраля), а закончиться позже.