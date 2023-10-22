Стал известен топ-10 самых дорогих полузащитников в мире по версии Transfermarkt
Интернет-портал Transfermarkt в своём телеграм-канале опубликовал рейтинг самых дорогих полузащитников в мире по итогам промежуточных обновлений. Первое место досталось полузащитнику мадридского «Реала» Джуду Беллингему, на второй позиции расположился футболист мюнхенской «Баварии» Джамал Мусиала.
Топ-10 самых дорогих полузащитников:
- Джуд Беллингем («Реал» Мадрид, € 150 млн);
- Джамал Мусиала («Бавария», € 110 млн);
- Педри («Барселона», € 100 млн);
- Деклан Райс («Арсенал» Лондон, € 100 млн);
- Федерико Вальверде («Реал» Мадрид, € 100 млн);
- Родриго Эрнандес («Манчестер Сити», € 100 млн);
- Гави («Барселона», € 90 млн);
- Эдуарду Камавинга («Реал» Мадрид, € 90 млн);
- Мойсес Кайседо («Челси», € 90 млн);
- Орельен Тчуамени («Реал» Мадрид, € 90 млн).
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