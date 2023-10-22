Стал известен топ-10 самых дорогих полузащитников в мире по версии Transfermarkt

Интернет-портал Transfermarkt в своём телеграм-канале опубликовал рейтинг самых дорогих полузащитников в мире по итогам промежуточных обновлений. Первое место досталось полузащитнику мадридского «Реала» Джуду Беллингему, на второй позиции расположился футболист мюнхенской «Баварии» Джамал Мусиала.

Топ-10 самых дорогих полузащитников:

Джуд Беллингем («Реал» Мадрид, € 150 млн); Джамал Мусиала («Бавария», € 110 млн); Педри («Барселона», € 100 млн); Деклан Райс («Арсенал» Лондон, € 100 млн); Федерико Вальверде («Реал» Мадрид, € 100 млн); Родриго Эрнандес («Манчестер Сити», € 100 млн); Гави («Барселона», € 90 млн); Эдуарду Камавинга («Реал» Мадрид, € 90 млн); Мойсес Кайседо («Челси», € 90 млн); Орельен Тчуамени («Реал» Мадрид, € 90 млн).