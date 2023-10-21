Гвардиол и Диаш из «Манчестер Сити» возглавили список самых дорогих защитников мира
Интернет-портал Transfermarkt представил список из десяти самых дорогих защитников в мире по итогам обновлений трансферной стоимости игроков.
Топ-10 самых дорогих защитников мира:
1. Йошко Гвардиол («Манчестер Сити», € 80 млн);
2. Рубен Диаш («Манчестер Сити», € 80 млн);
3. Вильям Салиба («Арсенал», € 70 млн);
4. Альфонсо Дэвис («Бавария», € 70 млн);
5. Рональд Араухо («Барселона», € 70 млн);
6. Эдер Милитао («Реал» М, € 70 млн);
7. Маттейс де Лигт («Бавария», € 70 млн);
8. Нуну Мендеш («ПСЖ», € 65 млн);
9. Ашраф Хакими («ПСЖ», € 65 млн);
10. Трент Александер-Арнольд («Ливерпуль», € 65 млн).
Стоит отметить, что рыночная стоимость 29-летнего бразильского защитника «ПСЖ» Маркиньоса также составляет € 65 млн.
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