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Гвардиол и Диаш из «Манчестер Сити» возглавили список самых дорогих защитников мира

Гвардиол и Диаш из «Манчестер Сити» возглавили список самых дорогих защитников мира
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Интернет-портал Transfermarkt представил список из десяти самых дорогих защитников в мире по итогам обновлений трансферной стоимости игроков.

Топ-10 самых дорогих защитников мира:

1. Йошко Гвардиол («Манчестер Сити», € 80 млн);

2. Рубен Диаш («Манчестер Сити», € 80 млн);

3. Вильям Салиба («Арсенал», € 70 млн);

4. Альфонсо Дэвис («Бавария», € 70 млн);

5. Рональд Араухо («Барселона», € 70 млн);

6. Эдер Милитао («Реал» М, € 70 млн);

7. Маттейс де Лигт («Бавария», € 70 млн);

8. Нуну Мендеш («ПСЖ», € 65 млн);

9. Ашраф Хакими («ПСЖ», € 65 млн);

10. Трент Александер-Арнольд («Ливерпуль», € 65 млн).

Стоит отметить, что рыночная стоимость 29-летнего бразильского защитника «ПСЖ» Маркиньоса также составляет € 65 млн.

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