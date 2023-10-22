«Урал» — «Сочи»: Егорычев отыграл один мяч хозяев на 38-й минуте

В эти минуты проходит матч 12-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются екатеринбургский «Урал» и «Сочи». Команды играют на стадионе «Екатеринбург Арена» в Екатеринбурге. Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Владимиром Москалёвым (Воронеж). «Сочи» выигрывает со счётом 3:1. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 38-й минуте полузащитник «Урала» Андрей Егорычев отыграл один гол.

Ранее, на 15-й минуте, отличился полузащитник «Сочи» Кирилл Кравцов. Он пробил в нижний угол ворот Ильи Помазуна из-за пределов штрафной. Мяч влетел в сетку от штанги. Через две минуты забитым мячом отметился нападающий гостей Никита Бурмистров. На 34-й минуте форвард «Сочи» Мартин Крамарич довёл счёт до разгромного.

«Урал» занимает девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 16 очков за 11 матчей. «Сочи» находится на 16-й строчке, заработав шесть очков. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет «Краснодар» (28).