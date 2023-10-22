Тренер «Аль-Иттифака» Джеррард заинтересован в покупке форварда «Эвертона»

Главный тренер «Аль-Иттифака» Стивен Джеррард проявляет личную заинтересованность в приобретении нападающего «Эвертона» Доминика Калверт-Льюина. Об этом сообщает The Sun.

По информации источника, руководство английского клуба может принять решение о расставании с Калверт-Льюином по той причине, что на текущий момент клуб испытывает финансовые трудности, и ему требуются денежные средства.

Напомним, английский нападающий выступает за «ирисок» с 2016 года. За этот период Калверт-Льюин принял участие в 216 матчах во всех турнирах, в которых отметился 63 голами и 19 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока рассчитано до июня 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 25 млн.