Экс-игрок «Зенита» Файзулин поделился впечатлениями от открытия «Чемпионского коридора»

Бывший футболист санкт-петербургского «Зенита» Виктор Файзулин прокомментировал открытие выставочного пространства «Чемпионский коридор» на территории стадиона «Газпром Арена».

«Я провёл в «Зените» много времени. Остался здесь жить, рад, что такое пространство появилось и рад, что поучаствовал в чемпионствах, но хотелось бы больше. Самое памятное — первое чемпионство», — передаёт слова Файзулина корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

Виктор Файзулин сыграл за «Зенит» 229 матчей, в которых забил 26 голов и сделал 28 результативных передач. Футболист не играл из-за травм с сезона-2015/2016, объявив о завершении профессиональной карьеры лишь в 2018 году.

Сегодня, 22 октября, сине-бело-голубые встретятся с «Крыльями Советов» в рамках 12-го тура РПЛ.