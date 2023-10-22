Нападающий «Галатасарая» Икарди получил травму и пропустит матч с «Баварией» в ЛЧ

Нападающий «Галатасарая» Мауро Икарди получил травму лодыжки в минувшем матче чемпионата Турции с «Бешикташем» (2:1), из-за которой, скорее всего, пропустит грядущий матч Лиги чемпионов с «Баварией». Об этом сообщает Bayern & Germany.

«Галатасарай» сыграет с «Баварией» во вторник, 24 октября. Игра пройдёт на стадионе «Рамс Парк» в Стамбуле. Стартовый свисток прозвучит в 19:45 мск.

Напомним, Икарди перешёл в «Галатасарай» из «ПСЖ» минувшим летом. В нынешнем сезоне 30-летний нападающий принял участие в 15 матчах, в которых отметился 14 голами и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение Икарди рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 20 млн.