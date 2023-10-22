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Дмитрий Губерниев: главная стыдобень в нашем футболе — это судейство

Дмитрий Губерниев: главная стыдобень в нашем футболе — это судейство
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Известный спортивный журналист и комментатор Дмитрий Губерниев раскритиковал судейство в Российской Премьер-Лиге после матча 12-го тура между московским «Спартаком» и клубом «Пари Нижний Новгород». Игру обслужила бригада арбитров во главе с Алексеем Амелиным из Тулы. «Спартак» одержал победу со счётом 2:0.

«Главная стыдобень в нашем футболе — это судейство… Ничего не умеют, не видят и ещё провоцируют игроков», — написал Губерниев в своём телеграм-канале.

Благодаря сегодняшней победе «Спартак» поднялся на четвёртую строчку в турнирной таблице чемпионата России по футболу, набрав 20 очков после 12 проведённых матчей. Нижегородцы располагаются на восьмой позиции, у подопечных Сергея Юрана 17 очков в активе.

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