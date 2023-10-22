«Не могу понять двойные стандарты». Юран — об удалении Гоцука в матче со «Спартаком»

Главный тренер клуба «Пари Нижний Новгород» Сергей Юран недоволен решением арбитра показать вторую жёлтую карточку защитнику клуба Кириллу Гоцуку в матче 12-го тура РПЛ с московским «Спартаком». Игру обслужила бригада арбитров во главе с Алексеем Амелиным из Тулы.

«Не могу понять двойные стандарты — Мозес на Александрова шёл в лицо. Судьи не видели, и Гоцук у нас получает в итоге красную карточку. Если бы мы это сделали, получили бы красную карточку», — передаёт слова Юрана корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

Напомним, «Спартак» одержал победу со счётом 2:0. В компенсированное время второго тайма Гоцук получил вторую жёлтую карточку и был удалён с поля.

Нижегородцы располагаются на восьмой позиции в РПЛ, у подопечных Сергея Юрана 17 очков.