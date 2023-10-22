Абаскаль высказался о победе «Спартака» в матче с «Пари НН»

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль поделился впечатлениями от минувшего матча РПЛ, в котором красно-белые обыграли «Пари Нижний Новгород» со счётом 2:0.

«Хорошая игра. Думаю, мы проделали хорошую работу. Показали хороший футбол и контролировали матч с самого начала и до конца. Мы могли раньше закрывать игру — у соперника было мало моментов. Поздравляю ребят! Ребятам была необходима уверенность. Сегодня мы получили результат», — передаёт слова Абаскаля корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

Напомним, после 12 туров Российской Премьер-Лиги «Спартак» набрал 20 очков и на текущий момент располагается на четвёртом месте в турнирной таблице. В следующем туре чемпионата команда Абаскаля сыграет с воронежским «Факелом».