«Барселона» представила дизайн нового «Спотифай Камп Ноу», строительство которого начнётся сразу после завершения сноса предыдущей арены, сообщает Marca.

Видео доступно на канале FC Barcelona в YouTube. Права принадлежат FC Barcelona

Строительство должно завершится в 2026 году, однако в официальном прогнозе говорится, что новый стадион сможет принимать матчи уже в ноябре 2024 года. Клуб хочет, чтобы на стадионе принимали игры ЧМ-2030 и, если это возможно, финал. Новый «Спотифай Камп Ноу» сможет принять около 104 тыс болельщиков, на старом вместимость была 99 тыс фанатов.

Новый дом «каталонцев» будет иметь ирригационную систему, которая будет использовать воду из метро, а солнечные панели будут производить всю энергию, необходимую стадиону.

На данный момент «Барса» играет на Олимпийском стадионе «Монжуик».

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.