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«КАМАЗ» ушёл от поражения в матче с «Химками», забив два гола за последние десять минут

«КАМАЗ» ушёл от поражения в матче с «Химками», забив два гола за последние десять минут
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Сегодня, 22 октября, состоялся матч 15-го тура Мелбет Первой лиги между «КАМАЗом» из Набережных Челнов и подмосковными «Химками». Команды играли на стадионе «КАМАЗ» в Набережных Челнах. Стартовый свисток прозвучал в 16:00 мск. Встреча завершилась вничью 2:2.

В первом тайме матча был забит один гол. Его автором на 39-й минуте стал нападающий «Химок» Александр Руденко. На 59-й минуте второй мяч подмосковной команды забил полузащитник Бутта Магомедов. Гости удерживали комфортное преимущество вплоть до 81-й минуты, пока 22-летний полузащитник «КАМАЗа» Валентин Пальцев не отыграл один мяч. Спустя пять минут Пальцев оформил дубль и принёс команде одно очко.

После этой ничьей в активе подопечных Андрея Талалаева стало 25 очков. Команда идёт на третьем месте в таблице. «КАМАЗ» с 20 очками расположился на седьмой строчке.

Россия - Мелбет Первая лига . 15-й тур
22 октября 2023, воскресенье. 16:00 МСК
КАМАЗ
Набережные Челны
Окончен
2 : 2
Химки
Химки
0:1 Руденко – 39'     0:2 Магомедов – 60'     1:2 Пальцев – 80'     2:2 Пальцев – 85'    
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