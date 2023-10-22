«КАМАЗ» ушёл от поражения в матче с «Химками», забив два гола за последние десять минут

Сегодня, 22 октября, состоялся матч 15-го тура Мелбет Первой лиги между «КАМАЗом» из Набережных Челнов и подмосковными «Химками». Команды играли на стадионе «КАМАЗ» в Набережных Челнах. Стартовый свисток прозвучал в 16:00 мск. Встреча завершилась вничью 2:2.
В первом тайме матча был забит один гол. Его автором на 39-й минуте стал нападающий «Химок» Александр Руденко. На 59-й минуте второй мяч подмосковной команды забил полузащитник Бутта Магомедов. Гости удерживали комфортное преимущество вплоть до 81-й минуты, пока 22-летний полузащитник «КАМАЗа» Валентин Пальцев не отыграл один мяч. Спустя пять минут Пальцев оформил дубль и принёс команде одно очко.
После этой ничьей в активе подопечных Андрея Талалаева стало 25 очков. Команда идёт на третьем месте в таблице. «КАМАЗ» с 20 очками расположился на седьмой строчке.
- 22 октября 2023
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