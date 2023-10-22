Радимов — об ударе в лицо Клаудиньо: там даже нечего смотреть. Конечно, красная, какая ещё

Бывший игрок «Зенита» Владислав Радимов высказался о спорном эпизоде, в котором игрок «Крыльев Советов» Амар Рахманович в ходе борьбы за мяч нанёс умышленный удар локтем в челюсть полузащитника сине-бело-голубых Клаудиньо. Арбитр встречи Артём Чистяков не показал красную карточку игроку «Крыльев».

«Я бы не то что позвал смотреть VAR, а сказал: «Беги туда!» Там даже нечего смотреть. Ну как человек бьёт локтем в лицо? О чём можем говорить? Это не красная? Конечно, красная, а какая ещё?

Я понимаю Клаудиньо. Я знаю, что его провоцируют в каждой игре, чтобы вывести, но есть же рамки», — сказал Радимов в эфире «Матч ТВ».

Матч 12-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Крыльями Советов» завершился уверенной победой хозяев со счётом 3:1.