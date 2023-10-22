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Семак — о победе над «Крыльями Советов»: матч можно занести в актив

Семак — о победе над «Крыльями Советов»: матч можно занести в актив
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после матча 12-го тура МИР РПЛ с «Крыльями Советов» (3:1) подвёл итоги.

«Матч можно занести в актив. В первом тайме была более тягучая игра. Во втором тайме выглядели быстрее. Единственное — не могли долго забить второй мяч, чтобы успокоить игру. В обороне сыграли хорошо, после перерыва практически не дали создать моментов у своих ворот», — передаёт слова Семака Дмитрий Зимин.

После результата данного матча «Крылья Советов» опустились на третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 21 очко за 12 матчей. «Зенит» поднялся на вторую строчку, заработав 23 очка. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет «Краснодар» (28).

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