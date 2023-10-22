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«Зенит» — «Крылья Советов», РПЛ, 22 октября 2023 года: удар локтем Клаудиньо — разбор эпизода, экспертиза Игоря Федотова

«Беспредел. Удар игроку «Зенита» невозможно не увидеть». Новый судейский скандал в РПЛ
Анатолий Романов
Новый судейский скандал в РПЛ
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Клаудиньо въехали локтем в лицо, но судьи не удалили игрока «Крыльев Советов» за грубейший фол. Игорь Федотов негодует.

Матч «Зенита» и «Крыльев Советов» в Санкт-Петербурге – центральный в 12-м туре РПЛ, исходя из турнирного положения команд. Самарцы занимали второе место, а действующие чемпионы России – третье. На встречу преследователей лидера «Краснодара» была назначена бригада Артёма Чистякова, и уже можно утверждать, что судьи не справились.

МИР Российская Премьер-лига . 12-й тур
22 октября 2023, воскресенье. 16:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
3 : 1
Крылья Советов
Самара
1:0 Вендел – 53'     2:0 Вендел – 81'     3:0 Мостовой – 90+6'     3:1 Ежов – 90+8'    

В концовке первого тайма при счёте 0:0 случился очень некрасивый эпизод с участием полузащитника «Зенита» Клаудиньо и форварда «Крыльев Советов» Амира Рахмановича. Стремясь отобрать мяч у бразильца, босниец явно умышленно ударил его локтем – попал по лицу. Чистяков не заметил фола, а его ассистенты на VAR почему-то не позвали главного судью смотреть повтор.

Фото: Кадр из трансляции

Фото: Кадр из трансляции

Решение арбитров не поняли ни Клаудиньо, ни тренерский штаб «Зенита». Очевидно, что Рахманович должен был получить красную карточку за грубейшее нарушение. Экс-судья РПЛ Игорь Федотов разобрал эпизод для «Чемпионата»:

«Сегодня судьи творят беспредел. Просто беспредел. Рахманович нанёс умышленный удар локтем по голове сопернику, локоть тут как орудие. Этот удар локтем игроку «Зенита» невозможно не увидеть, Рахманович специально бил в голову сопернику, так челюсть можно сломать. Что происходит с арбитрами? Это шестая игра и все в минусе. Что творится с VAR, с судьями? Имидж судьи за этот тур катится вниз. Это прямая красная и дисквалификация от трёх игр. А судья смотрел на эпизод и решил, что игроки могут друг друга убивать. Хотя это дисквалификация от трёх матчей».

Как экс-звезда Самары провалился в Санкт-Петербурге:
Такое падение представить трудно. Что стало с провалившейся в «Зените» звездой «Крыльев»
Такое падение представить трудно. Что стало с провалившейся в «Зените» звездой «Крыльев»

Интересно, что перед этим матчем был заменён видеоассистент. Изначально назначение на матч получил Виталий Мешков, но после его работы на дерби «Локомотива» с «Динамо», когда Роберто Фернандеса не удалили за фол на Артёме Дзюбе, судью на VAR поменяли. На игру в Санкт-Петербурге поставили Валентина Мурашова.

К счастью, Клаудиньо избежал серьёзной травмы и смог продолжить игру. Но бразилец возмущался судейством, уходя на перерыв. А во втором тайме сделал «ответочку» – ударил по ногам Рахмановича, но избежал жёлтой карточки.

Турнирная таблица РПЛ.
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