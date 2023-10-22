«Беспредел. Удар игроку «Зенита» невозможно не увидеть». Новый судейский скандал в РПЛ

Матч «Зенита» и «Крыльев Советов» в Санкт-Петербурге – центральный в 12-м туре РПЛ, исходя из турнирного положения команд. Самарцы занимали второе место, а действующие чемпионы России – третье. На встречу преследователей лидера «Краснодара» была назначена бригада Артёма Чистякова, и уже можно утверждать, что судьи не справились.

В концовке первого тайма при счёте 0:0 случился очень некрасивый эпизод с участием полузащитника «Зенита» Клаудиньо и форварда «Крыльев Советов» Амира Рахмановича. Стремясь отобрать мяч у бразильца, босниец явно умышленно ударил его локтем – попал по лицу. Чистяков не заметил фола, а его ассистенты на VAR почему-то не позвали главного судью смотреть повтор.

Фото: Кадр из трансляции

Фото: Кадр из трансляции

Решение арбитров не поняли ни Клаудиньо, ни тренерский штаб «Зенита». Очевидно, что Рахманович должен был получить красную карточку за грубейшее нарушение. Экс-судья РПЛ Игорь Федотов разобрал эпизод для «Чемпионата»:

«Сегодня судьи творят беспредел. Просто беспредел. Рахманович нанёс умышленный удар локтем по голове сопернику, локоть тут как орудие. Этот удар локтем игроку «Зенита» невозможно не увидеть, Рахманович специально бил в голову сопернику, так челюсть можно сломать. Что происходит с арбитрами? Это шестая игра и все в минусе. Что творится с VAR, с судьями? Имидж судьи за этот тур катится вниз. Это прямая красная и дисквалификация от трёх игр. А судья смотрел на эпизод и решил, что игроки могут друг друга убивать. Хотя это дисквалификация от трёх матчей».

Интересно, что перед этим матчем был заменён видеоассистент. Изначально назначение на матч получил Виталий Мешков, но после его работы на дерби «Локомотива» с «Динамо», когда Роберто Фернандеса не удалили за фол на Артёме Дзюбе, судью на VAR поменяли. На игру в Санкт-Петербурге поставили Валентина Мурашова.

К счастью, Клаудиньо избежал серьёзной травмы и смог продолжить игру. Но бразилец возмущался судейством, уходя на перерыв. А во втором тайме сделал «ответочку» – ударил по ногам Рахмановича, но избежал жёлтой карточки.