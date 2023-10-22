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Семак — о Мантуане: момент жуткий. Дай бог, чтобы он не травмировался надолго

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после матча 12-го тура МИР РПЛ с «Крыльями Советов» (3:1) рассказал о травме полузащитника команды Густаво Мантуана.

«Мантуан? Момент жуткий. Но что делать? Не успел игрок. Дай бог, чтобы он не травмировался надолго», — передаёт слова Семака Дмитрий Зимин.

Полузащитник самарцев Роман Ежов не попал по мячу, пытаясь добраться до него раньше бразильца, и попал тому шипами в область левой голени. Футболист петербуржцев получил рассечение. После оказания медицинской помощи Мантуан был заменён на защитника Вячеслава Караваева.

После результата данного матча «Крылья Советов» опустились на 3-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 21 очко за 12 матчей. «Зенит» поднялся на вторую строчку, заработав 23 очка. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет «Краснодар» (28).