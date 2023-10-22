Тренер «Зенита» Семак высказался об отрыве «Краснодара» в турнирной таблице РПЛ

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак высказался об отрыве «Краснодара» в турнирной таблице чемпионата.

«Настрой на матч? Что касается отрыва, то он и до этого был серьёзным. Нам нужно улучшать компоненты игры. И играть на 100%. Понятно, что сложно делать это всё время. Но нужно стараться делать как можно чаще», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

Напомним, сегодня, 22 октября, прошёл матч 12-го тура РПЛ между «Зенитом и «Крыльями Советов», где хозяева одержали уверенную победу со счётом 2:0. После результата данного матча «Крылья Советов» опустились на третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 21 очко за 12 матчей. «Зенит» поднялся на вторую строчку, заработав 23 очка. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет «Краснодар» (28).