Андрей Мостовой: непривычно смотреть в таблицу РПЛ, но вы же хотели интригу

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой высказался о текущей ситуации в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.

«Отрыв от первого места был восемь очков до игры. Смотришь в таблицу — непривычно. Но вам хотелось увидеть интригу. Вот, пожалуйста.

Я бы не сказал, что от «Крыльев» была какая-то грубость. Не увидел чего-то сверхъестественного. Кровь? Может быть, песок на поле ноги сдирает, ха-ха. Это же нормально, мы в футбол играем. Я тоже после каждой игры с кровью ухожу. Ничего такого нет. Команда шла на втором месте, поэтому они играли агрессивно, хотели увезти очки», — передаёт слова Мостового корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

Напомним, сегодня, 22 октября, прошёл матч 12-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Крыльями Советов», где хозяева одержали уверенную победу со счётом 3:1. После результата данного матча «Крылья Советов» опустились на третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 21 очко за 12 матчей. «Зенит» поднялся на вторую строчку, заработав 23 очка. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет «Краснодар» (28).