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Фофана, Санчо и Хёйбьерг — самые подешевевшие игроки топ-5 лиг по версии Transfermarkt

Интернет-портал Transfermarkt представил рейтинг футболистов из топ-5 лиг, которые больше всех потеряли в трансферной стоимости по промежуточным итогам чемпионата.

Лидером рейтинга стал 22-летний защитник «Челси» Уэсли Фофана. На втором месте расположился английский полузащитник «Манчестер Юнайтед» Джейдон Санчо, а замкнул тройку полузащитник «Тоттенхэма» Пьер-Эмиль Хёйбьерг.

Топ-10 самых подешевевших игроков из топ-5 лиг:

1. Уэсли Фофана («Челси») € 50 (-15) млн.

2. Джейдон Санчо («Манчестер Юнайтед») € 32 (-13) млн.

3. Пьер-Эмиль Хёйбьерг («Тоттенхэм») € 32 (-13) млн.

4. Рис Джеймс («Челси») € 55 (-10) млн.

5. Антони («Манчестер Юнайтед») € 50 (-10) млн.

6. Жоржиньо («Арсенал») € 15 (-10) млн.

7. Борха Иглесиас («Бетис») € 10 (-10) млн.

8. Ришарлисон («Тоттенхэм») € 40 (-8) млн.

9. Аарон Рамсдейл («Арсенал») € 32 (-8) млн.

10. Тимоти Кастань («Фулхэм Юнайтед») € 17 (-8) млн.

11. Преснел Кимпембе («ПСЖ») € 22 (-6) млн.