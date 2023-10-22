Фофана, Санчо и Хёйбьерг — самые подешевевшие игроки топ-5 лиг по версии Transfermarkt

Интернет-портал Transfermarkt представил рейтинг футболистов из топ-5 лиг, которые больше всех потеряли в трансферной стоимости по промежуточным итогам чемпионата.
Лидером рейтинга стал 22-летний защитник «Челси» Уэсли Фофана. На втором месте расположился английский полузащитник «Манчестер Юнайтед» Джейдон Санчо, а замкнул тройку полузащитник «Тоттенхэма» Пьер-Эмиль Хёйбьерг.
Топ-10 самых подешевевших игроков из топ-5 лиг:
1. Уэсли Фофана («Челси») € 50 (-15) млн.
2. Джейдон Санчо («Манчестер Юнайтед») € 32 (-13) млн.
3. Пьер-Эмиль Хёйбьерг («Тоттенхэм») € 32 (-13) млн.
4. Рис Джеймс («Челси») € 55 (-10) млн.
5. Антони («Манчестер Юнайтед») € 50 (-10) млн.
6. Жоржиньо («Арсенал») € 15 (-10) млн.
7. Борха Иглесиас («Бетис») € 10 (-10) млн.
8. Ришарлисон («Тоттенхэм») € 40 (-8) млн.
9. Аарон Рамсдейл («Арсенал») € 32 (-8) млн.
10. Тимоти Кастань («Фулхэм Юнайтед») € 17 (-8) млн.
11. Преснел Кимпембе («ПСЖ») € 22 (-6) млн.