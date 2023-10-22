У Марио Фернандеса родился сын

У защитника питерского «Зенита» Марио Фернандеса родился сын.

«22 октября в семье защитника «Зенита» произошло радостное событие — его супруга Мариана родила сына!

Мальчику дали имя Дави; рост — 56 см, вес — 4300 г.

Сине-бело-голубые поздравляют Марио и Мариану и желают молодым родителям и маленькому Дави прекрасного самочувствия и отличного настроения!» — сообщает пресс-служба клуба.

Марио скандально перешёл в «Зенит» этим летом в качестве свободного агента. За нынешний сезон Фернандес провёл за команду 12 матчей во всех турнирах, где результативными действиями не отметился.

На данный момент «Зенит» после 12 матчей в МИР Российской Премьер-Лиге находится на второй строчке с 23 очками. Единоличным лидером является «Краснодар», у которого 28 очков.