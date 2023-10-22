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«Торпедо» одержало первую победу за пять туров в Первой лиге, обыграв «СКА-Хабаровск»

«Торпедо» одержало первую победу за пять туров в Первой лиге, обыграв «СКА-Хабаровск»
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Сегодня, 22 октября, состоялся матч 15-го тура Мелбет Первой лиги между московским «Торпедо» и «СКА-Хабаровск». Команды играли на стадионе «Арена Химки». Стартовый свисток прозвучал в 19:30 мск. Хозяева одержали уверенную победу со счётом 2:0.

В первом тайме командам не удалось порадовать своих болельщиков забитыми мячами. Во второй половине встречи москвичи смогли дважды поразить ворота Ислама Имамова. Первый гол на 59-й минуте забил полузащитник Игорь Горбунов. Второй мяч был забит на 84-й минуте. Его автором стал нападающий Георгий Гонгадзе.

Стоит отметить, что победа над «СКА-Хабаровск» стала для москвичей первой за пять туров.

После этой победы в активе «Торпедо» стало 21 очко. Автозаводцы поднялись на седьмую строчку турнирной таблицы. Хабаровчане с 19 очками идут на 12-м месте.

Россия - Мелбет Первая лига . 15-й тур
22 октября 2023, воскресенье. 19:30 МСК
Торпедо М
Москва
Окончен
2 : 0
СКА-Хабаровск
Хабаровск
1:0 Горбунов – 59'     2:0 Гонгадзе – 84'    
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