«Торпедо» одержало первую победу за пять туров в Первой лиге, обыграв «СКА-Хабаровск»

Сегодня, 22 октября, состоялся матч 15-го тура Мелбет Первой лиги между московским «Торпедо» и «СКА-Хабаровск». Команды играли на стадионе «Арена Химки». Стартовый свисток прозвучал в 19:30 мск. Хозяева одержали уверенную победу со счётом 2:0.

В первом тайме командам не удалось порадовать своих болельщиков забитыми мячами. Во второй половине встречи москвичи смогли дважды поразить ворота Ислама Имамова. Первый гол на 59-й минуте забил полузащитник Игорь Горбунов. Второй мяч был забит на 84-й минуте. Его автором стал нападающий Георгий Гонгадзе.

Стоит отметить, что победа над «СКА-Хабаровск» стала для москвичей первой за пять туров.

После этой победы в активе «Торпедо» стало 21 очко. Автозаводцы поднялись на седьмую строчку турнирной таблицы. Хабаровчане с 19 очками идут на 12-м месте.