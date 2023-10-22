Панюков — о Европе: несколько чёрненьких обходили меня

Российский нападающий белорусского «Нафтана» Андрей Панюков поделился воспоминаниями о выступлениях за французский «Аяччо».

«Африканские партнёры по «Аяччо» считали, что в России кругом расисты и алкаши? Ну, это база. Думают, что у нас тут медведи на балалайке играют и люди по улице с водкой ходят.

Пытался ли я разубедить парней? Многие и так это понимали — слова были, скорее, в шутку. Правда, несколько чёрненьких поначалу обходили меня стороной. Подвожу их как-то после игры. Всю дорогу молчали. Я спрашиваю: «Что молчите-то?» Один осмелился: «А у вас реально темнокожих ненавидят? Скинхеды, все дела?» — «Ты чё, дурак, что ли? Посмотри, сколько их у нас играет. Никто не жалуется!» — приводит слова Панюкова Sport24.

В сезоне-2015/2016 Панюков провёл за «Аяччо» 27 матчей, где забил шесть голов.