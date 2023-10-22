«Не смог бы прожить на 33 тысячи. А кто бы смог?» Экс-игрок «Зенита» Панюков — о пенсии

Российский нападающий белорусского «Нафтана», бывший игрок санкт-петербургского «Зенита» Андрей Панюков рассказал, что не смог бы прожить на ту пенсию, которая получает его бабушка, живущая в Москве.

«Я говорил, что у моей бабушки пенсия в Москве 26 тысяч? Повысили! 33 тысячи. Шикует!

Смог бы я прожить на 33 тысячи в Москве? Коммуналка десять, туда-сюда… Не-е-е! Прямо точно нет! Это можно прыгать с 20-го этажа, у меня как раз там квартира. Ну куда в Москве на 33 тысячи? У меня же ещё семья, дети! Минимум 120. А кто бы смог прожить на тридцатку? Хочу посмотреть на него», — приводит слова Панюкова Sport24.

Напомним, Андрей Панюков выступал за «Зенит» с 2017 по 2019 год. Помимо санкт-петербургского клуба, Панюков также играл за московское «Динамо», «Химки», «Балтику», «Урал» и «Велес». Текущий клуб российского нападающего — белорусский «Нафтан».