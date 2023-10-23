«Лион» проиграл «Клермону» и опустился на последнее место в Лиге 1

В воскресенье, 22 октября, состоялся матч 9-го тура французской Лиги 1 между «Лионом» и «Клермоном». Команды играли на стадионе «Групама» в Лионе, Франция. Стартовый свисток прозвучал в 21:45 мск. Гости одержали победу со счётом 2:1.

Первый мяч был забит на 10-й минуте первого тайма. Его автором стал полузащитник Мухаммед Чам Сарачевич. Голевую передачу отдал форвард Шамар Николсон, принадлежащий «Спартаку». Второй мяч гостей забил Йоанн Маньен, которому также ассистировал экс-игрок москвичей Максимилиано Кофрие. На 52-й минуте защитник «Клермона» Флоран Ожье отправил мяч в собственные ворота, сократив отставание «Лиона» до одного гола.

После этой победы в активе «Клермона» стало пять очков, команда обогнала сегодняшних соперников и поднялась на 17-е место. «Лион» с тремя очками — последний.