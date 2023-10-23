Женская сборная Ямайки будет бойкотировать матчи из-за «жестокого обращения»

Женская сборная Ямайки будет бойкотировать отборочные матчи Золотого Кубка КОНКАКАФ из-за «жестокого обращения» от Федерации футбола Ямайки (JFF).

«Мы снова и снова сталкивались с отсутствием связи, плохой организацией, плохим управлением и задержкой платежей от JFF.

Хотя это было одно из самых трудных решений, которые нам приходилось принимать, мы считаем необходимым занять столь решительную позицию, чтобы положить конец постоянному плохому обращению, которое мы получаем со стороны Федерации футбола Ямайки», — приводит слова футболисток ESPN.

Согласно заявлению, команда не получила «полную и правильную» оплату за своё выступление на чемпионате мира и бонусы за квалификацию на этот турнир.

Команда также утверждает, что получила информацию о своём тренерском, медицинском и аппаратном персонале «несвоевременно и посредством непрофессионального общения». Игроки заявили, что получили подтверждение своего главного тренера только за три дня до даты отчёта и через социальные сети, несмотря на попытки установить прямую связь с JFF.

В августе женская сборная Ямайки впервые на женском чемпионате мира вышла в плей-офф.