17-летний Гиу прокомментировал свой гол за «Барселону» в дебютном матче

17-летний дебютант «Барселоны» Марк Гиу прокомментировал свой гол в первом же матче за основную команду. Напомним, гол Гиу в матче 10-го тура испанской Ла Лиги с «Атлетиком» принёс победу «Барселоне».

«Не верю. У меня одышка. Наслаждаюсь моментом. Вы не можете себе этого представить. Я работал всю свою жизнь, чтобы воспользоваться этой возможностью, и у меня получилось.

Жоау Феликс контролировал мяч, я видел, что есть пространство за спиной защитников, он отдал его мне, и я обыграл Уная Симона. Для меня большая честь забить гол в ворота вратаря такого уровня. Хави говорил мне, чтобы я работал, что возможности придут.

«Ла Масия» работает. Проделана большая работа, и мы должны пользоваться ею в трудные для клуба времена, как сейчас. Иньиго Мартинес сказал мне, что сегодня я не смогу спать, но буду наслаждаться этим моментом. Я говорю игрокам академии, чтобы они продолжали работать, что все они действительно могут сюда попасть», — сказал Гиу в эфире Esports 3.

Напомним, 22 октября в матче 10-го тура испанской Ла Лиги встречались «Барселона» и «Атлетик» из Бильбао. На 80-й минуте Марк Гиу через 20 секунд после выхода на замену забил свой дебютный мяч, который принёс сине-гранатовым победу. Этот гол остался единственным в матче.

«Барселона» после десяти матчей в испанской Ла Лиге находится на третьей позиции с 24 очками. «Атлетик» располагается на шестой строчке с 17 очками. Лидером чемпионата является «Реал» Мадрид, у которого 25 очков. На втором месте находится «Жирона», у которой также 25 очков.

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