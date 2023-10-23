Футболиста «Панатинаикоса» унесли на носилках после брошенной петарды в чемпионате Греции

Матч восьмого тура чемпионата Греции между «Олимпиакосом» и «Панатинаикосом» был досрочно остановлен из-за брошенной петарды, сообщает Documento News.

По данным источника, встреча была остановлена на 50-й минуте при счёте 1:1. Болельщики хозяев бросили петарду с трибун, которая взорвалась возле запасных «Панатинаикоса». В результате этого испанский защитник Хуанкар был оглушен и потерял сознание. Игрока унесли с поля на носилках.

После длительных консультаций было решено, что матч не будет продолжен.

На данный момент «Олимпиакос» единолично возглавляет турнирную таблицу чемпионата Греции, набрав 19 очков. «Панатинаикос», в свою очередь, находится на четвёртом месте, записав в свой актив 16 очков.