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Фанаты «Аль-Насра» представили Роналду на баннере в роли супергероя

Фанаты «Аль-Насра» представили Роналду на баннере в роли супергероя
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Фанаты саудовского «Аль-Насра» на матче с «Дамаком» (2:1) представили игрока команды Криштиану Роналду в качестве супергероя на огромном баннере.

Фото: Социальные сети

38-летний Роналду вошёл в историю в июне, когда провёл свой 200-й матч за Португалию в отборочном матче Евро-2024 со сборной Исландии (1:0).

Фанаты «Аль-Насра» поздравили игрока, развернув огромный баннер с надписями «CR7» и «200» и изображением Роналду между ними. На другом баннере было написано: «Рыцарь всё ещё сияет».

Роналду неоднократно поблагодарил болельщиков за тёплый приём жестом — Криштиану постучал по сердцу.

На данный момент португалец после 12 матчей во всех турнирах отметился 12 голами и шестью результативными передачами.

«Аль-Наср» после 10 матчей в Про-Лиге Саудовской Аравии находится на третьей позиции с 22 очками.

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