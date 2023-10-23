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Аллегри отреагировал на победу «Ювентуса» в матче с «Миланом»

Аллегри отреагировал на победу «Ювентуса» в матче с «Миланом»
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Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри прокомментировал победу своей команды в матче с «Миланом».

«Ювентус» хорошо оборонялся, но футбол — это детали, и Кин хорошо справился. Оказавшись в большинстве, мы не очень хорошо начали второй тайм. На последних минутах нам не хватило терпения, и мы позволяли «Милану» контратаковать. Да, у нас было на одного игрока больше, но скорость Рафаэла Леау способна нейтрализовать это преимущество. Прошло много времени с тех пор, как мы обыгрывали «Милан», поэтому я могу лишь поблагодарить своих игроков», — приводит слова Аллегри DAZN.

22 октября прошёл матч 9-го тура итальянского чемпионата, в котором встретились «Милан» и «Ювентус». Команды играли на стадионе «Сан-Сиро» в Милане. Подопечные Аллегри обыграи соперника со счётом 1:0.

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