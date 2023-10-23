Главный тренер «Аль-Насра» Каштру: амбиции саудовцев — стать великими

Главный тренер «Аль-Насра» Луиш Каштру высказался о развитии футбола в Саудовской Аравии.

«Конечно, у саудовцев те же амбиции, что и у лучших лиг мира, – стать великими. Это очень простое уравнение, и меня нисколько не удивляет, что Саудовская Аравия хочет быть великой. Они подписывают крупные контракты с игроками, тренерами… Но вкладывать деньги в то, чтобы быть лучшими – это естественный процесс, как и во всех слоях общества.

Если вы хотите иметь лучшее здравоохранение, вы инвестируете в медицину, если вы хотите иметь лучшее образование, вы инвестируете в него, если вы хотите иметь лучшие технологии, вы вкладываете в них, если вы хотите иметь лучшее жильё, вы инвестируете в программы социального жилья… Таким образом, деньги необходимы для развития человеческих ресурсов и каждой сферы общества. В футболе – то же самое», – приводит слова Каштру Marca.