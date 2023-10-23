Агент Тонали высказался о возможных санкциях в отношении игрока по делу о ставках

Джузеппе Рисо, агент полузащитника «Ньюкасла» Сандро Тонали, прокомментировал возможную дисквалификацию итальянского футболиста за ставки.

«Вы видели реакцию болельщиков «Ньюкасла»… Сандро заплатит за свои ошибки, но не за то, что он не совершал. Кто-то начал осуждать Тонали в СМИ, не зная реальности. Я просто надеюсь, что санкции будут справедливыми», – приводит слова Рисо DAZN.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что игрок Тонали признался семье и близким друзьям в игровой зависимости. Сообщалось, что футболист может быть отстранён от футбола на год.

Сандро Тонали перешёл из «Милана» в «Ньюкасл» в летнее трансферное окно. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в € 60 млн.